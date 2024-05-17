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Фантастическая четверка 2025: актеры и роли, Наташа Лионн, когда выйдет
Фильмы и сериалы

17 мая, 22:35

1 мин.

Наташа Лионн снимется в «Фантастической четверке» студии Marvel

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Жизни матрешки»
Фото Кадр из сериала «Жизни матрешки»
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Наташа Лионн присоединилась к киновселенной Marvel. Актриса появится в грядущей «Фантастической четверке». Кого именно сыграет Лионн, пока неизвестно.

Ранее актриса жаловалась, что, несмотря на успех сериала Netflix «Жизни матрешки», ее так и не позвали в MCU.

«Казалось бы, когда ты сценарист, создатель шоу, режиссер и главная звезда с 13 номинациями за плечами или вроде того, тебе предложат сняться в куче фильмов Marvel, но на самом деле в тебе начинают видеть потенциальную угрозу», — рассказывала актриса.

«Фантастическая четверка» станет первым фильмом Шестой фазы Marvel. Главных супергероев проекта сыграют Педро Паскаль (Мистер Фантастик), Ванесса Кирби (Сью Шторм), Джозеф Куинн (Человек-факел) и Эбон Мосс-Бакрак (Существо).

Среди других актеров будущего фильма — Ральф Айнесон (Галактус), Джулия Гарнер (Серебряный Серфер), Пол Уолтер Хаузер и Джон Малкович с пока неназванными ролями.

Премьера картины запланирована на 25 июля 2025 года.

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