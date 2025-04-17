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Фантастическая четверка 2025 Марвел: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

17 апреля, 18:45

1 мин.

Marvel Entertainment показал трейлер «Фантастической четверки»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги», реж. Мэтт Шекман / Marvel Studios
Фото Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги», реж. Мэтт Шекман / Marvel Studios
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Marvel Entertainment опубликовал трейлер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги». Картина Мэтта Шекмана («Ванда/Вижн») расскажет о становлении одноименной команды супергероев, в которую входят Рид Ричардс (Мистер Фантастик), Сьюзан Шторм (Невидимая леди), Джонни Шторм (Человек-факел) и Бен Гримм (Существо).

Кто снялся в фильме «Фантастическая четверка: Первые шаги»

В новой версии «Фантастической четверки» снялись Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак, Джулия Гарнер, Ральф Айнесон, Наташа Лионн, Пол Уолтер Хаузер, Джон Малкович и Сара Нилс.

Трейлер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Когда выйдет фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Премьера фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» пройдет 25 июля.

Фантастическая четверка: Первые шаги фильм 2025: дата выхода и&nbsp;актеры&nbsp;&mdash; премьера трейлера на&nbsp;Супербоуле-2025.«Фантастическая четверка: Первые шаги». Что известно о 37-м фильме Marvel

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