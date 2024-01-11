Где смотреть фильм «Феррари» с Адамом Драйвером

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23 января выйдет цифровой релиз фильма Майкла Манна «Феррари», главную роль в котором исполнил Адам Драйвер.

По сюжету главный герой решает радикально поменять свою жизнь, приняв участие в грандиозной гонке на выносливость Mille Miglia.

В картине «Феррари» снялись Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Сара Гадон, Гэбриел Леоне, Джек О'Коннелл, Патрик Демпси, Микеле Савойя, Эрик Хауген и Бен Коллинз.

Спортивная драма вышла в российский прокат 21 декабря 2023 года. Сегодня ее все еще можно посмотреть во многих кинотеатрах страны.

23 января цифровой релиз фильма «Феррари» станет доступен в онлайн-кинотеатрах.