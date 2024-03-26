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Фигурка Киллиана Мерфи из фильма Оппенгеймер от Dark Horse: где купить
Фильмы и сериалы

26 марта, 17:45

1 мин.

Студия Dark Horse объявила о выпуске фигурки Оппенгеймера

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»
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Студия Dark Horse объявила о выпуске фигурки Оппенгеймера в масштабе 1/6. Она получила название «Отец атомной бомбы». Купить в США ее можно за $ 229,99. Однако во многих магазинах уже sold out.

Фигурка Оппенгеймера в масштабе 1/6
Фигурка Оппенгеймера в масштабе 1/6
Фигурка Оппенгеймера в масштабе 1/6

Вместе с фигуркой идет комплект из 10 сменных кистей рук в разном положении, а также целый набор аксессуаров: очки, наручные часы, трубка, кожаный портфель, зеленое яблоко и шприц.

Оппенгеймер фигурка.

«Оппенгеймер» — картина Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы. Главную роль в фильме сыграл Киллиан Мерфи. В этом году байопик собрал семь «Оскаров», в том числе, в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль».

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