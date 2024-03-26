Студия Dark Horse объявила о выпуске фигурки Оппенгеймера

Студия Dark Horse объявила о выпуске фигурки Оппенгеймера в масштабе 1/6. Она получила название «Отец атомной бомбы». Купить в США ее можно за $ 229,99. Однако во многих магазинах уже sold out.

Вместе с фигуркой идет комплект из 10 сменных кистей рук в разном положении, а также целый набор аксессуаров: очки, наручные часы, трубка, кожаный портфель, зеленое яблоко и шприц.

«Оппенгеймер» — картина Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы. Главную роль в фильме сыграл Киллиан Мерфи. В этом году байопик собрал семь «Оскаров», в том числе, в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль».