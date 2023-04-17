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Сегодня, 16:50

Фильм «Братья Супер Марио в кино» стал самой успешной адаптацией видеоигры

Георгий Амиян
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Братья Супер Марио в кино».
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Сборы «Братьев Супер Марио в кино» с Крисом Праттом и Аней Тейлор-Джой превысили $ 677 млн. Так, фильм стал самой кассово успешной киноадаптацией видеоигры, обойдя «Покемон. Детектив Пикачу» ($ 433 млн) и «Варкрафт» ($ 439 млн).

По сюжету братья-водопроводчики Марио и Луиджи открывают портал в Грибное королевство. Там Луиджи попадает в плен, а Марио обращается к принцессе Пич, чтобы спасти брата.

На сайте Rotten Tomatoes «Братья Супер Марио в кино» набрали 58% одобрения критиков и 96% положительных оценок зрителей.

Ранее мы рассказывали, что балладу из фильма «Братья Супер Марио в кино» отправят на «Оскар».

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