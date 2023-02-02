Фильм «Чебурашка» собрал 6 миллиардов рублей в российском прокате

Фильм о персонаже, придуманном Эдуардом Успенским еще в 60-х годах прошлого века, собрал в российском кинопрокате примерно за месяц 6 миллиардов рублей. При том, что на саму картину было потрачено 850 миллионов, которые окупились уже за первые три дня. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Семейная комедия по мотивам произведений Успенского (на всех персонажей права получить не смогли, поэтому «выкручивались» живыми актерами, что пошло на пользу) сорвала джекпот в прокате — почти 6 млрд рублей. После пандемийного голода и отказа везти в Россию западные картины кинотеатры едва сводили концы с концами. И тут такая удача.

Свой бюджет работа Дмитрия Дьяченко (также снял «О чем говорят мужчины», «День радио», «Последний богатырь») окупила семь раз. То ли еще будет, когда лента отправится на ТВ и в онлайн-кинотеатры.