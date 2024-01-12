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Фильм Мандалорец и Грогу, Звездные войны: съемки, дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:05

1 мин.

По сериалу «Мандалорец» снимут полнометражный фильм

Disney анонсировал работу над полнометражным фильмом «Мандалорец и Грогу»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Мандалорец».
Фото Кадр из сериала «Мандалорец»
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Вселенная «Звездных войн» не перестает расширяться. Ранее в далекой-далекой галактике Lucasfilm анонсировала три новых фильма по киновселенной, над одним из которых будет работать Дэйв Филони.

Позже его назначили креативным директором Lucasfilm, что было отличной новостью для фандома.

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Теперь произошло то, чего многие фанаты «Звездных войн» ждали очень давно: Disney анонсировал по «Мандалорцу» полнометражный фильм. Он будет называться «Мандалорец и Грогу», а снимет картину легендарный Джон Фавро, создатель сериала, который вернул магию во вселенную «ЗВ».

Кроме того, Фавро — режиссер «Железного человека» — фильма, запустившего киновселенную Marvel.

«Мандалорец» — один из лучших сериалов по вселенной «Звездных войн» эпохи Disney, но его третий сезон показал самые низкие рейтиги из-за смещения акцентов истории.

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Съемки «Мандалорца и Грогу» начнутся уже в этом году.

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