Фильм Майкла Манна «Феррари» выйдет в российский прокат в декабре

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Байопик об итальянском автогонщике и конструкторе Энцо Феррари обзавелся официальной датой релиза в России. Отечественные зрители смогут оценить новую картину четырехкратного номинанта на «Оскар» Майкла Манна («Последний из могикан», «Схватка») уже 21 декабря, за четыре дня до старта проката в США.
Мировая премьера «Феррари» состоится в рамках Венецианского кинофестиваля, который откроется 30 августа. В образе Энцо Феррари появится Адам Драйвер (Кайло Рен в саге «Звездные войны»). В актерском составе также значатся оскароносная Пенелопа Крус, звезда франшизы «Дивергент» Шейлин Вудли и другие.
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