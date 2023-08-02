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Сегодня, 13:35

Фильм Майкла Манна «Феррари» выйдет в российский прокат в декабре

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Феррари».
Фото Кадр из фильма «Феррари».
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Байопик об итальянском автогонщике и конструкторе Энцо Феррари обзавелся официальной датой релиза в России. Отечественные зрители смогут оценить новую картину четырехкратного номинанта на «Оскар» Майкла Манна («Последний из могикан», «Схватка») уже 21 декабря, за четыре дня до старта проката в США.

Мировая премьера «Феррари» состоится в рамках Венецианского кинофестиваля, который откроется 30 августа. В образе Энцо Феррари появится Адам Драйвер (Кайло Рен в саге «Звездные войны»). В актерском составе также значатся оскароносная Пенелопа Крус, звезда франшизы «Дивергент» Шейлин Вудли и другие.

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