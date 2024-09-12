Шейлин Вудли сыграет главную роль в байопике о рок-певице Дженис Джоплин

Актриса Шейлин Вудли («Дивергент») сыграет Дженис Джоплин в грядущем байопике о рок-легенде, сообщает издание Variety. Вудли также выступит продюсером картины. Бюджет фильма составит около 10 миллионов долларов.

Дженис Джоплин считается одной из величайших вокалисток в истории рок-музыки. За свою жизнь певица успела выпустить всего четыре студийных альбома.

В 1995 году Дженис Джоплин была посмертно введена в Зал славы рок-н-ролла, а в 2013-м получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде.