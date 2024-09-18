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Фильм по игре Сисм (The Sims): что известно — создатели, когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:15

1 мин.

Amazon снимет фильм по игре The Sims

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Скриншот из игры The Sims 4
Фото Кадр из игры The Sims 4
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Amazon MGM Studios объявила, что фильм по The Sims находится в разработке. Режиссером проекта выступит Кейт Херрон, которая сняла первый сезон «Локи». Сценарий напишет она же вместе с Брайони Редман.

Продюсируют проект LuckyChap и Vertigo Entertainment совместно с командой Electronic Arts.

Херрон и Редман также будут исполнительными продюсерами фильма.

Вице-президент Electronic Arts и генеральный менеджер франшизы The Sims Кейт Горман рассказала, что в экранизации зрителей ждут пасхалки из игры, например, бассейны без лестниц и ледяной кролик.

Дата выхода фильма по The Sims пока неизвестна.

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