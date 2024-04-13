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Фильм про Сальвадора Дали (Даааааали) 2024: дата выхода, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:00

1 мин.

В российских кинотеатрах выйдет фильм о художнике Сальвадоре Дали

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Даааааали!»
Фото Кадр из фильма «Даааааали!»
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9 мая в российских кинотеатрах выйдет картина «Даааааали!», режиссером и сценаристом которой выступил Квентин Дюпье («Реальность»).

По сюжету проекта начинающая журналистка хочет взять интервью у великого и «ужасного» Дали, однако встреча со знаменитым художником каждый раз переносится из-за непредвиденных обстоятельств.

В фильме снялись Джонатан Коэн, Анаис Демустье, Эдуард Баэр, Жиль Леллуш, Пио Мармай, Дидье Фламан, Ромен Дюрис, Аньес Херстель, Жан-Мари Винлин и Мари Бюнель.

Российская премьера картины «Даааааали!» пройдет 9 мая.

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