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Фильм RIP с Мэттом Деймоном и Беном Аффлеком: что известно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:15

1 мин.

Мэтт Деймон и Бен Аффлек снимутся в триллере RIP

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Умница Уилл Хантинг»
Фото Кадр из фильма «Умница Уилл Хантинг»
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Мэтт Деймон и Бен Аффлек снимутся в триллере Netflix под названием RIP, режиссером и сценаристом которого выступит Джо Карнахан («Козырные тузы»). Детали сюжета и дата выхода проекта пока неизвестны.

Первой совместной работой актеров стала психологическая драма Гаса Ван Сента «Умница Уилл Хантинг» 1997 года, которая принесла Мэтту Деймону и Бену Аффлеку «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Кроме того, актеры снялись вместе в исторической картине Ридли Скотта «Последняя дуэль» 2021 года и спортивной драме «Air: Большой прыжок» 2023 года, режиссером которой выступил Бен Аффлек.

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