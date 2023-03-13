Фильм «Все везде и сразу» стал абсолютным лидером премии «Оскар-2023»

Сегодня, 08:10
Фантастический боевик «Все везде и сразу» не только стал для студии A24 самым кассовым, собрав в прокате 106 миллионов долларов, но и принес 7 из 11 возможных наград премии «Оскар-2023», главная из которых — за «Лучший фильм». Кинолента обошла «Аватар: Путь воды», «Топ Ган: Мэверик», «Элвис», «На Западном фронте без перемен» и прочих солидных номинантов. Другие статуэтки картина получила за лучшую актрису, лучшую мужскую роль второго плана, лучшую женскую роль второго плана, лучшего режиссёра, лучший монтаж и лучший сценарий.
«Все везде и сразу» — это фантастическая история Эвелин, которая случайно узнает, что может переноситься в другие измерения. Девушке выпадает миссия спасти мультивселенную.
Всего проекты студии A24 получили за эту ночь 9 статуэток.
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