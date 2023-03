Финальная серия The Last of Us собрала 8,2 миллионов просмотров

Девятую серию The Last of Us, завершающую первый сезон сериала по одноименной игре, посмотрели в среднем 8,2 миллиона зрителей за сутки, несмотря на прямую трансляцию ежегодной премии «Оскар». Это на 74,5% больше, чем у первой серии сезона, сообщает Hollywood Reporter. По данным HBO, первые шесть эпизодов «Последних из нас» в среднем смотрят 30,4 миллиона зрителей с момента премьеры 15 января, а дебютный эпизод приближается к 40 миллионам просмотров. Это второй лучший результат в истории HBO — у «Дома Дракона» было 29 миллионов зрителей. Лидерство пока остается за последним сезоном «Игры престолов» с 44 миллионами просмотров. Адаптация уже продлена на второй сезон. Предполагается, что в его основу ляжет сиквел оригинальной игры The Last of Us.