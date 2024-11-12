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Финист Первый богатырь фильм 2025: кадры — дата выхода и трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:45

1 мин.

Опубликованы новые кадры со съемок сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат
Фото Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат
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Появились новые кадры со съемок сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь». Сюжет картины сосредоточен на пути свершений Финиста Ясного Сокола. Самому удалому богатырю Белогорья нужно поддерживать свою выдающуюся репутацию, чтобы люди не переставали им восхищаться. Стремясь в очередной раз всех впечатлить, главный герой отправляется навстречу новым подвигам.

Кадры со съемок фильма «Финист. Первый богатырь»

Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат
Фото Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат
Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат
Фото Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат
Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат
Фото Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат
Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат
Фото Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат
Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат
Фото Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат
Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат
Фото Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат
Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат
Фото Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат
Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат
Фото Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат
Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат
Фото Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат

Трейлер фильма «Финист. Первый богатырь»

Когда выйдет фильм «Финист. Первый богатырь»

«Финист. Первый богатырь» выйдет в российских кинотеатрах 1 января 2025 года.

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