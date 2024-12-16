Сегодня, 18:00
Группа The Hatters написала саундтрек к фильму «Финист. Первый богатырь». Некоторые фрагменты из песни звучат уже в трейлере картины Дмитрия Дьяченко, поэтому у самых внимательных поклонников была возможность узнать авторов саундтрека до официального объявления.
«В песне для сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь» мы попытались соединить наше творчество, современный рок с удалой богатырской силушкой. Получился такой синтез сказки и современного звучания. Мы хотели передать очень мощное ощущение от истории, поэтому наша песня отлично подходит для грандиозного финала фильма. Представьте, заканчивается добрый, сказочный фильм, играет наша музыка и все вдохновлены на добрые дела!», — рассказал солист группы The Hatters Юрий Музыченко.
«Финист. Первый богатырь» рассказывает о пути свершений Финиста Ясного Сокола. Чтобы поддерживать свою выдающуюся репутацию, самому удалому богатырю Белогорья необходимо не бояться идти навстречу новым подвигам.
Премьера картины Дмитрия Дьяченко запланирована на 1 января 2025 года.