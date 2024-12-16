Группа The Hatters написала саундтрек к фильму «Финист. Первый богатырь»

Группа The Hatters написала саундтрек к фильму «Финист. Первый богатырь». Некоторые фрагменты из песни звучат уже в трейлере картины Дмитрия Дьяченко, поэтому у самых внимательных поклонников была возможность узнать авторов саундтрека до официального объявления.

«В песне для сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь» мы попытались соединить наше творчество, современный рок с удалой богатырской силушкой. Получился такой синтез сказки и современного звучания. Мы хотели передать очень мощное ощущение от истории, поэтому наша песня отлично подходит для грандиозного финала фильма. Представьте, заканчивается добрый, сказочный фильм, играет наша музыка и все вдохновлены на добрые дела!», — рассказал солист группы The Hatters Юрий Музыченко.

«Финист. Первый богатырь» рассказывает о пути свершений Финиста Ясного Сокола. Чтобы поддерживать свою выдающуюся репутацию, самому удалому богатырю Белогорья необходимо не бояться идти навстречу новым подвигам.

Трейлер фильма «Финист. Первый богатырь»



Когда выйдет фильм «Финист. Первый богатырь»

Премьера картины Дмитрия Дьяченко запланирована на 1 января 2025 года.