Вышел новый трейлер фильма «Финист. Первый богатырь»

Сегодня, 16:15
НМГ Кинопрокат опубликовал трейлер приключенческого фэнтези «Финист. Первый богатырь». Режиссером фильма выступил Дмитрий Дьяченко («Последний богатырь: Посланник Тьмы», «Чебурашка»).
По сюжету самому удалому богатырю Белогорья Финисту Ясному Соколу нужно поддерживать свою репутацию, чтобы люди не переставали им восхищаться. Стремясь в очередной раз всех впечатлить, главный герой отправляется навстречу новым свершениям.
В картине «Финист. Первый богатырь» снялись Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Кристина Строителева, Федор Гамалея, Софья Зайка, Артем Гайдуков и Нариман Утакаев.
Премьера фильма «Финист. Первый богатырь» состоится 1 января 2025 года.