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Финист Первый богатырь фильм 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:15

1 мин.

Вышел новый трейлер фильма «Финист. Первый богатырь»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат
Фото Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат
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НМГ Кинопрокат опубликовал трейлер приключенческого фэнтези «Финист. Первый богатырь». Режиссером фильма выступил Дмитрий Дьяченко («Последний богатырь: Посланник Тьмы», «Чебурашка»).

По сюжету самому удалому богатырю Белогорья Финисту Ясному Соколу нужно поддерживать свою репутацию, чтобы люди не переставали им восхищаться. Стремясь в очередной раз всех впечатлить, главный герой отправляется навстречу новым свершениям.

Кто снялся в фильме «Финист. Первый богатырь»

В картине «Финист. Первый богатырь» снялись Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Кристина Строителева, Федор Гамалея, Софья Зайка, Артем Гайдуков и Нариман Утакаев.

Трейлер фильма «Финист. Первый богатырь»

Когда выйдет фильм «Финист. Первый богатырь»

Премьера фильма «Финист. Первый богатырь» состоится 1 января 2025 года.

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