Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Фишер 2 сезон: что известно — когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:25

1 мин.

Начались съемки 2-го сезона сериала «Фишер»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Фишер», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, more.tv
Фото Кадр из сериала «Фишер», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, more.tv
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Стартовала работа над вторым сезоном сериала «Фишер». Об этом объявил в своих соцсетях шоураннер проекта Сергей Кальварский, опубликовав первый кадр со съемочной площадки.

Действие сериала «Фишер», который увидел свет зимой прошлого года, развернулось в 1986 году. По сюжету многосерийного триллера группа следователей ищет серийного убийцу подростков, не подозревая, как попытка поймать маньяка повлияет на их судьбы.

Известно, что в новом сезоне «Фишера» сюжет сосредоточится на новом преступлении. Других подробностей пока нет.

Кто снялся в сериале «Фишер»

В проекте снялись Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко, Сергей Гилев, Анна Снаткина, Роман Евдокимов, Ольга Озоллапиня, Алексей Гришин, Станислав Соломатин и Диана Милютина.

Об актерском составе нового сезона официальных заявлений не было.

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Фишер»

Детали сюжета и дата выхода второго сезона «Фишера» пока неизвестны.

Где смотреть сериал «Фишер»

Все эпизоды первого сезона «Фишера» доступны для просмотра на Wink и more.tv.

Ранее мы писали, какими получились первые четыре серии новой адаптации «Преступления и наказания» с Иваном Янковским.

&laquo;Трасса&raquo;, сериал 2024 года: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть. Цена молчания: каким получился психологический многосерийный триллер «Трасса»

Сериалы
Новости холдинга
Бывший SsangYong объявил о выходе на российский рынок
Суд освободил экс-сенатора Шпигеля от отбытия наказания
Биография Ронды Роузи: дзюдо и рестлинг, легенда UFC и съемки в боевиках
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Журналист опубликовал результаты медицинского обследования интерсекс-боксерши Хелиф
Трамп допустил свой проигрыш на президентских выборах в США
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Объявлены номинанты на премию Европейской киноакадемии

Olimpbet awards

Кубок года по футболу