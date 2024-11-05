Начались съемки 2-го сезона сериала «Фишер»

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Стартовала работа над вторым сезоном сериала «Фишер». Об этом объявил в своих соцсетях шоураннер проекта Сергей Кальварский, опубликовав первый кадр со съемочной площадки.

Действие сериала «Фишер», который увидел свет зимой прошлого года, развернулось в 1986 году. По сюжету многосерийного триллера группа следователей ищет серийного убийцу подростков, не подозревая, как попытка поймать маньяка повлияет на их судьбы.

Известно, что в новом сезоне «Фишера» сюжет сосредоточится на новом преступлении. Других подробностей пока нет.

Кто снялся в сериале «Фишер»

В проекте снялись Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко, Сергей Гилев, Анна Снаткина, Роман Евдокимов, Ольга Озоллапиня, Алексей Гришин, Станислав Соломатин и Диана Милютина.

Об актерском составе нового сезона официальных заявлений не было.

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Фишер»

Детали сюжета и дата выхода второго сезона «Фишера» пока неизвестны.

Где смотреть сериал «Фишер»

Все эпизоды первого сезона «Фишера» доступны для просмотра на Wink и more.tv.

Ранее мы писали, какими получились первые четыре серии новой адаптации «Преступления и наказания» с Иваном Янковским.