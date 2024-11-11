Wink показал кадры со съемок 2-го сезона сериала «Фишер»

Сегодня, 19:20
В Москве стартовали съемки второго сезона сериала «Фишер», получившего подзаголовок «Продолжение». Wink представил первые кадры со съемочной площадки.
В первом сезоне «Фишера» группа следователей пыталась найти серийного убийцу подростков. Во втором сезоне главные герои тоже будут заниматься поисками опасного преступника, однако детали сюжета пока неизвестны.
К своим ролям в продолжении «Фишера» вернутся Иван Янковский, Андрей Максимов и Александр Яценко.
В числе новых актеров проекта — Ирина Старшенбаум, Александра Ребенок, Даша Верещагина и Степан Девонин.
Режиссером «Фишера. Продолжения» выступает Александр Цой («Смычок», «Трудные подростки»).
Дата выхода сериала «Фишер: Продолжение» пока неизвестна.