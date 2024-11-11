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Фишер 2 сезон (Фишер Продолжение): кадры из сериала, что известно — когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:20

1 мин.

Wink показал кадры со съемок 2-го сезона сериала «Фишер»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Фишер», реж. Александр Цой / Wink
Фото Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Фишер», реж. Александр Цой / Wink
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В Москве стартовали съемки второго сезона сериала «Фишер», получившего подзаголовок «Продолжение». Wink представил первые кадры со съемочной площадки.

В первом сезоне «Фишера» группа следователей пыталась найти серийного убийцу подростков. Во втором сезоне главные герои тоже будут заниматься поисками опасного преступника, однако детали сюжета пока неизвестны.

К своим ролям в продолжении «Фишера» вернутся Иван Янковский, Андрей Максимов и Александр Яценко.

В числе новых актеров проекта — Ирина Старшенбаум, Александра Ребенок, Даша Верещагина и Степан Девонин.

Режиссером «Фишера. Продолжения» выступает Александр Цой («Смычок», «Трудные подростки»).

Кадры из 2-го сезона сериала «Фишер»

Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Фишер», реж. Александр Цой / Wink
Фото Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Фишер», реж. Александр Цой / Wink
Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Фишер», реж. Александр Цой / Wink
Фото Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Фишер», реж. Александр Цой / Wink
Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Фишер», реж. Александр Цой / Wink
Фото Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Фишер», реж. Александр Цой / Wink

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Фишер»

Дата выхода сериала «Фишер: Продолжение» пока неизвестна.

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