Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
ФК Родина сериал СТС: дата выхода на ТВ и трейлер, сюжет и актеры, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

1 мин.

На СТС выходит сериал «ФК Родина»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «ФК Родина»
Фото Кадр из сериала «ФК Родина»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Сегодня, 27 мая, на телеканале СТС пройдет телевизионная премьера комедийного сериала «ФК Родина». Онлайн-релиз проекта состоялся на платформах Wink и more.tv осенью 2023 года.

Сериал рассказывает о провинциальной футбольной команде «Родина», которая потеряла финансирование и вылетела из чемпионата в самый разгар сезона из-за того, что ее владелец решил продать клуб. Чтобы вернуть все на круги своя, команда решает пойти на сделку с местным авторитетом.

В проекте снялись Роман Евдокимов, Валерия Репина, Максим Белбородов, Игорь Хрипунов, Тихон Асеев, Мила Исаева, Александр Клюквин, Кристина Бабушкина, Юрий Нифонтов и Кирилл Каганович.

Расписание релиза эпизодов «ФК Родина»

1 серия 27 мая, 21.00
2 серия 27 мая, 21.30
3 серия 28 мая, 21.00
4 серия 28 мая, 21.30
5 серия 29 мая, 21.00
6 серия 29 мая, 21.30
7 серия 30 мая, 21.00
8 серия 30 мая, 21.30
Подрезанные, FX. Дата выхода сериала «Подрезанные»: расписание релиза эпизодов

Сериалы
3
0
Новости холдинга
Захарова ответила на слова президента Эстонии о намерении поставить РФ на колени
Слишкович встретился с новым главным тренером и может уйти, Бабич хочет остаться, а Джикия поставил оценку сезону. Что происходит в «Спартаке» после окончания РПЛ
Друг сдавшегося на танке в российский плен бойца ВСУ объяснил поступок мужчины
Столтенберг: НАТО пытается избежать прямого столкновения с Россией из-за Украины
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Фильм «Анора» с российскими актерами получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Придумай мем