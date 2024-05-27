На СТС выходит сериал «ФК Родина»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 27 мая, на телеканале СТС пройдет телевизионная премьера комедийного сериала «ФК Родина». Онлайн-релиз проекта состоялся на платформах Wink и more.tv осенью 2023 года.

Сериал рассказывает о провинциальной футбольной команде «Родина», которая потеряла финансирование и вылетела из чемпионата в самый разгар сезона из-за того, что ее владелец решил продать клуб. Чтобы вернуть все на круги своя, команда решает пойти на сделку с местным авторитетом.

В проекте снялись Роман Евдокимов, Валерия Репина, Максим Белбородов, Игорь Хрипунов, Тихон Асеев, Мила Исаева, Александр Клюквин, Кристина Бабушкина, Юрий Нифонтов и Кирилл Каганович.

Расписание релиза эпизодов «ФК Родина»