На СТС выходит сериал «ФК Родина»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 20:00
Сегодня, 27 мая, на телеканале СТС пройдет телевизионная премьера комедийного сериала «ФК Родина». Онлайн-релиз проекта состоялся на платформах Wink и more.tv осенью 2023 года.
Сериал рассказывает о провинциальной футбольной команде «Родина», которая потеряла финансирование и вылетела из чемпионата в самый разгар сезона из-за того, что ее владелец решил продать клуб. Чтобы вернуть все на круги своя, команда решает пойти на сделку с местным авторитетом.
В проекте снялись Роман Евдокимов, Валерия Репина, Максим Белбородов, Игорь Хрипунов, Тихон Асеев, Мила Исаева, Александр Клюквин, Кристина Бабушкина, Юрий Нифонтов и Кирилл Каганович.
|1 серия
|27 мая, 21.00
|2 серия
|27 мая, 21.30
|3 серия
|28 мая, 21.00
|4 серия
|28 мая, 21.30
|5 серия
|29 мая, 21.00
|6 серия
|29 мая, 21.30
|7 серия
|30 мая, 21.00
|8 серия
|30 мая, 21.30