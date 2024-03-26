1 сезон сериала «Фоллаут» по одноименной серии игр выйдет 12 апреля

26 марта, 15:45
12 апреля на Amazon Prime Video пройдет премьера сериала «Фоллаут». Проект основан на одноименной серии видеоигр, в которых после ядерной войны территория США превратилась в радиоактивную пустыню.
Создателями постапокалиптического сериала выступили Лиза Джой и Джонатан Нолан. События проекта разворачиваются в будущем после ядерного конфликта 2077 года.
В «Фоллауте» снялись Мойзес Ариас, Элла Пернелл, Джонни Пембертон, Аарон Мотен, Кайл Маклоклен, Кселия Мендес-Джонс, Уолтон Гоггинс, Род Луцци и Лир Лири.
Все эпизоды сериала «Фоллаут» выйдут 12 апреля на платформе Amazon Prime Video.