Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Формула популярности фильм 2024: дата выхода, где смотреть, сюжет, актеры, трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 10:35

1 мин.

Комедия «Формула популярности» выйдет в российских кинотеатрах 4 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Формула популярности».
Фото Кадр из фильма «Формула популярности»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

4 апреля в российских кинотеатрах выйдет комедия «Формула популярности». Режиссером и сценаристом фильма выступила Али Шер («Особый список Джессики Дарлинг»).

По сюжету гениальная двенадцатилетняя девочка Эрвин не находит общего языка со своими одноклассниками. Героиня решает все изменить с помощью научного подхода и изобретает средство, способное сделать людей популярными.

В проекте снялись София Рид-Ганцерт, Линкольн Ламберт, Хлоя Ист, Шерил Хайнс, Марк Ивэн Джексон, Кэт Коннер Стерлинг, Варак Баронян, Алина Брэйс, Алессандра Ноэль Розенфельд и Елена Хаус.

Картина «Формула популярности» выйдет в российский прокат 4 апреля.

Наклз, 2024. Премьера мини-сериала «Наклз» состоится 26 апреля

Фильмы
0
Новости холдинга
ДТП на переезде в Ярославской области произошло из-за поломки автобуса
Руководство идет в церковь, Бонгонда хочет видеть «убийц», а Мостовой опять против Абаскаля. Что происходит в «Спартаке» перед кубковым матчем с «Зенитом»
Путин поручил опережающими темпами повысить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Подмосковье
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada