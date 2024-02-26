Вин Дизель подтвердил выход «Форсажа 11»

В своих соцсетях Вин Дизель написал, что одиннадцатой части «Форсажа» все-таки быть. По его словам этот фильм о Доминике Торетто станет последним. Актер также поблагодарил поклонников за преданность саге, оказавшей уникальное влияние на ее развитие и успех.

«Спасибо то, что вы стали основой этой масштабной саги, которая благодаря вам смогла выйти за пределы экрана. Этот грандиозный финал не просто окончание, это праздник невероятной семьи, которую мы построили вместе. Надеюсь, вы сможете мной гордиться», — написал Дизель.

«Форсаж» — одна из самых крупных и прибыльных франшиз студии Universal. Первая часть вышла в 2021 году, а десятая — в 2023, собрав в мировом прокате более $ 704 миллионов. В общей сложности кассовые сборы всех частей «Форсажа» составляют порядка $ 7 млрд.