«Форсаж» может получить продолжение в виде сериала

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В интервью Variety глава NBCUniversal Studio и директор по контенту Донна Лэнгли рассказала, что в медиафраншизе «Форсаж» еще «есть бензин», и что нельзя исключать возможность сериального продолжения культовой истории.

«Куда мы пойдем дальше — это вопрос. Возможно, мы перенесемся в другое время и вернемся на улицы Лос-Анджелеса, сделав эту историю более личной», — отметила Лэнгли.

Премьера одиннадцатой, и заключительной части фильма «Форсаж» запланирована на апрель следующего года.

Ранее Вин Дизель рассказывал, что в «Форсаже 11» появится новый персонаж, представляющий собой полную противоположность Доминика.

«Он продвигает искусственный интеллект и беспилотные автомобили, а также философию, которая вместе с этим дает вам свободу», — рассказывал актер.