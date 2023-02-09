Франшизы «История игрушек», «Холодное сердце» и «Зверополис» получат продолжение

Генеральный директор Disney Боб Айгер официально сообщил о продолжении анимационных фильмов «История игрушек», «Холодное сердце» и «Зверополис». Все три имели небывалый успех, мировые кассовые сборы превысили миллиард долларов, а сами проекты даже получили номинацию на «Оскар».

Пока авторы не разглашают, что ждет героев в продолжении. Третью часть «Холодного сердца» стоит ожидать в конце 2023 года. Дата выхода остальных анимационных фильмов остается неизвестной.