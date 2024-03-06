Премьера российского драмеди «Фрау» состоится 14 марта

Читайте нас в

14 марта в российский прокат выйдет комедийная драма «Фрау», по сюжету которой главный герой испытывает сложности в общении с женщинами.

После знакомства с балериной Пермского театра оперы и балета социальная неловкость персонажа никуда не уходит. Однако девушка принимает его таким, какой он есть, поэтому вскоре героям удается построить отношения.

В фильме «Фрау» снялись Вадик Королев, Лиза Янковская, Инга Оболдина, Людмила Чиркова, Дарья Коныжева, Максим Стоянов, Алексей Розин, Виктория Лемешенко, Варвара Маценова и Илья Линович.

Картина «Фрау» будет доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 14 марта.