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Фрау 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

6 марта, 19:20

1 мин.

Премьера российского драмеди «Фрау» состоится 14 марта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Фрау»
Фото Кадр из фильма «Фрау»
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14 марта в российский прокат выйдет комедийная драма «Фрау», по сюжету которой главный герой испытывает сложности в общении с женщинами.

После знакомства с балериной Пермского театра оперы и балета социальная неловкость персонажа никуда не уходит. Однако девушка принимает его таким, какой он есть, поэтому вскоре героям удается построить отношения.

В фильме «Фрау» снялись Вадик Королев, Лиза Янковская, Инга Оболдина, Людмила Чиркова, Дарья Коныжева, Максим Стоянов, Алексей Розин, Виктория Лемешенко, Варвара Маценова и Илья Линович.

Картина «Фрау» будет доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 14 марта.

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