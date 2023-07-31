Фрэнсис Форд Коппола назвал выход «Барби» и «Оппенгеймера» победой для кино

Культовый режиссер признался, что ему еще только предстоит оценить самые популярные новинки этого лета, но все равно поделился своим мнением о феномене «Барбенгеймера». «Тот факт, что люди заполняют огромные кинотеатры, чтобы посмотреть эти фильмы, хотя ни один из них не является ни сиквелом, ни приквелом, то есть к их названиям не прикреплен никакой номер, что уже означает их уникальность — это настоящая победа для кинематографа», — написал на своей странице Фрэнсис Форд Коппола.

Тем временем «Барби» и «Оппенгеймер» по-прежнему занимают две верхних строчки в рейтинге лидеров мирового проката. Комедия Греты Гервиг уже стала самым кассовым проектом в карьере Марго Робби и Райана Гослинга, а аналитики считают, что совсем скоро она доберется до отметки в миллиард долларов. Что касается байопика Кристофера Нолана, то он стал первой картиной с рейтингом «R», которой удалось собрать больше 10 миллионов долларов 7 дней подряд.