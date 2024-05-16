Критики оценили приквел «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

В преддверии премьеры приквела Джорджа Миллера «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» критики выставили фильму свои оценки. На Metacritic рейтинг проекта, на данный момент, составляет 83 из 100 на основании 27 рецензий.

Журналисты отметили, что приквел получился безукоризненным, обогащающим мифологию «Безумного Макса». Критики также добавили, что режиссер фильма Джордж Миллер «сочетает в себе скорость, изящество и взрывное насилие», а основная идея картины в том, чтобы показать, что выживание в экстремальных условиях раскрывает истинную сущность человека.

Премьера «Фуриосы» прошла на Каннском кинофестивале, а в зарубежных кинотеатрах картина выйдет 24 мая.