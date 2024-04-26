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Фуриоса Хроники Безумного Макса: кто снялся, актеры и роли, трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:15

1 мин.

Кто снялся в боевике «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
Фото Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
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24 мая выйдет фантастический боевик Джорджа Миллера («Безумный Макс: Дорога ярости») «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».

В картине снялись Аня Тейлор-Джой (Фуриоса), Крис Хемсворт (Дементус), Том Берк (Преторианец Джек), Нейтан Джонс (Риктус Эректус), Лейчи Халм (Несмертный Джо), Энгус Сэмпсон (органомеханик) и Чарли Фрейзер (Мэри Джо Басса).

Фильм расскажет о молодых годах воительницы Фуриосы. В проекте 2015 года героиню играла Шарлиз Терон, а в боевике 2024-го — Аня Тейлор-Джой.

Поначалу у Джорджа Миллера была идея оставить в главной роли Шарлиз Терон и «омолодить» актрису при помощи компьютерных технологий, но позже Миллер решил, что на данный момент подобное решение выглядит в кадре неубедительно.

Премьера фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» пройдет 24 мая.

Фуриоса: Хроники Безумного Макса, 2024. 15-минутную экшн-сцену в «Фуриосе: Хрониках Безумного Макса» снимали 78 дней
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