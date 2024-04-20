15-минутную экшн-сцену в «Фуриосе: Хрониках Безумного Макса» снимали 78 дней

В интервью Total Film продюсер фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» Даг Митчелл рассказал, что в картине есть 15-минутный эпизод, на создание которого ушло 78 дней. Ежедневно на съемочной площадке было задействовано 200 каскадеров. Рабочее название этого эпизода было «Лестница в никуда».

Исполнительница главной роли Аня Тейлор-Джой добавила, что такой длинный эпизод в фильме был необходим для того, чтобы показать выдержку Фуриосы.

«Мы с Джорджем вели долгие разговоры о том, почему эта сцена должна быть такой длинной. Она нужна для того, чтобы зрители могли увидеть полученные во время битвы навыки, что немаловажно для понимания того, насколько находчива и упорна Фуриоса. Это самая длинная сцена, над которой работал кто-либо из нас. В день, когда мы закончили, все получили по бутылке вина «Лестница в никуда»!», — вспоминала актриса.

Премьера картины «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» запланирована на 24 мая.