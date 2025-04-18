Сериал «Гангстерленд» с Томом Харди: расписание релиза эпизодов

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На Paramount+ вышло три эпизода сериала «Гангстерленд». В центре сюжета — две могущественных криминальных семьи Харриганы и Стивенсоны, ведущие войну за власть. С целью усиления влияния Харриганы обращаются за помощью к опытному специалисту по «решению проблем» Гарри Де Соузе.

Кто снялся в сериале «Гангстерленд»

В проекте снялись Том Харди, Пирс Броснан, Джоэнн Фрогатт, Лара Пулвер, Мандип Диллон, Хелен Миррен, Люк Мэбли, Джемма Найт Джонс и Брэдли Тернер.

Трейлер сериала «Гангстерленд»

Расписание выхода эпизодов сериала «Гангстерленд»