Сериал «Гангстерленд» с Томом Харди: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 16:30
На Paramount+ вышло три эпизода сериала «Гангстерленд». В центре сюжета — две могущественных криминальных семьи Харриганы и Стивенсоны, ведущие войну за власть. С целью усиления влияния Харриганы обращаются за помощью к опытному специалисту по «решению проблем» Гарри Де Соузе.
В проекте снялись Том Харди, Пирс Броснан, Джоэнн Фрогатт, Лара Пулвер, Мандип Диллон, Хелен Миррен, Люк Мэбли, Джемма Найт Джонс и Брэдли Тернер.
|1 серия
|30 марта
|2 серия
|6 апреля
|3 серия
|13 апреля
|4 серия
|20 апреля
|5 серия
|27 апреля
|6 серия
|4 мая
|7 серия
|11 мая
|8 серия
|18 мая
|9 серия
|25 мая
|10 серия
|1 июня