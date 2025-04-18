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Гангстерленд сериал 2025: дата выхода серий и расписание — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:30

1 мин.

Сериал «Гангстерленд» с Томом Харди: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Гангстерленд», реж. Энтони Бирн, Лоуренс Гоф, Гай Ричи и др. / Paramount+
Фото Кадр из сериала «Гангстерленд», реж. Энтони Бирн, Лоуренс Гоф, Гай Ричи и др. / Paramount+
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На Paramount+ вышло три эпизода сериала «Гангстерленд». В центре сюжета — две могущественных криминальных семьи Харриганы и Стивенсоны, ведущие войну за власть. С целью усиления влияния Харриганы обращаются за помощью к опытному специалисту по «решению проблем» Гарри Де Соузе.

Кто снялся в сериале «Гангстерленд»

В проекте снялись Том Харди, Пирс Броснан, Джоэнн Фрогатт, Лара Пулвер, Мандип Диллон, Хелен Миррен, Люк Мэбли, Джемма Найт Джонс и Брэдли Тернер.

Трейлер сериала «Гангстерленд»

Расписание выхода эпизодов сериала «Гангстерленд»

1 серия 30 марта
2 серия 6 апреля
3 серия 13 апреля
4 серия 20 апреля
5 серия 27 апреля
6 серия 4 мая
7 серия 11 мая
8 серия 18 мая
9 серия 25 мая
10 серия 1 июня
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