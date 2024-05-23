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Гари Олдман объяснил почему не доволен своей актерской игрой в Гарри Поттере
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:30

1 мин.

Гари Олдман объяснил, почему не доволен своей актерской игрой в «Гарри Поттере»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»
Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»
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В декабре Гари Олдман удивил поклонников «Гарри Поттера», назвав свою актерскую игру в фильмах о мальчике, который выжил, посредственной. Теперь, на Каннском кинофестивале, актеру пришлось объяснять, почему он это сказал.

«Я имел в виду, что, как любой художник, актер или живописец, я отношусь к своей работе чрезмерно критично. Если было бы иначе и я был полностью удовлетворен результатом, это было бы для меня смерти подобно. День, в который я посмотрел бы на свою игру и сказал: «Боже мой, да я великолепен!», был бы печальным», — рассказал Олдман.

Актер добавил, что не хотел своими словами задеть поклонников поттерианы, лишь оценивал ситуацию с профессиональной точки зрения. В силу секретности вокруг проекта Гари Олдман не мог знать весь путь своего героя, и это влияло на актерскую игру.

«Если бы я знал историю своего персонажа с самого начала, если бы прочитал пять книг и полностью увидел его сюжетную линию, то подошел бы к вопросу его воплощения по-другому», — отметил актер.

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