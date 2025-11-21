Видео
Гарри Поттер сериал 2027: съемки и дата выхода, Джоан Роулинг — HBO
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:35

1 мин.

Джоан Роулинг впервые посетила съемки сериала по «Гарри Поттеру»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Сериал Гарри Поттер.
Фото HBO

Издание Deadline сообщило, что Джоан Роулинг впервые посетила съемки сериала по «Гарри Поттеру». Как отмечают источники, ее появление было сравнимо с королевским визитом, ради которого высокопоставленные члены производственной команды освободили место в своих рабочих графиках.

Писательница посетила студию Warner Bros. в Ливсдене, а также ознакомилась с ходом работ на натурных локациях.

В грядущем сериала Джоан Роулинг выступает в качестве исполнительного продюсера.

Главные роли в «Гарри Поттере» от HBO играют Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стаут (Рон Уизли).

Когда выйдет сериал по «Гарри Поттеру»

Премьера первого сезона проекта запланирована на 2027 год.

Гарри Поттер сериал 2027: последние новости&nbsp;&mdash; актеры, когда выйдет и&nbsp;где смотреть.Сериал «Гарри Поттер»: последние новости о многосерийном перезапуске HBO

