Стало известно, кто может сыграть Северуса Снейпа в сериале по «Гарри Поттеру»

Как сообщил The Hollywood Reporter, на роль Северуса Снейпа в грядущем сериале о Гарри Поттере рассматривается актер Паапа Эссьеду, известный по работе на такими проектами, как «Миниатюрист», «Захват» и «Банды Лондона».

По словам источников, Эссьеду предложили роль преподавателя зельеварения и защиты от Темных искусств, однако на данный момент неизвестно, на какой стадии находятся переговоры.

В серии фильмов о Гарри Поттере роль Северуса Снейпа исполнил актер Алан Рикман.

Ранее мы писали, что первый сезон сериала по «Гарри Поттеру» выйдет в 2027 году. Сейчас проект находится на стадии поиска новых Гарри, Рона и Гермионы.