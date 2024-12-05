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Гарри Поттер сериал: кто сыграет Северуса Снейпа
Фильмы и сериалы

5 декабря, 22:45

1 мин.

Стало известно, кто может сыграть Северуса Снейпа в сериале по «Гарри Поттеру»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Миниатюрист», реж. Гильем Моралес / BBC
Фото Кадр из сериала «Миниатюрист», реж. Гильем Моралес / BBC
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Как сообщил The Hollywood Reporter, на роль Северуса Снейпа в грядущем сериале о Гарри Поттере рассматривается актер Паапа Эссьеду, известный по работе на такими проектами, как «Миниатюрист», «Захват» и «Банды Лондона».

По словам источников, Эссьеду предложили роль преподавателя зельеварения и защиты от Темных искусств, однако на данный момент неизвестно, на какой стадии находятся переговоры.

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В серии фильмов о Гарри Поттере роль Северуса Снейпа исполнил актер Алан Рикман.

Ранее мы писали, что первый сезон сериала по «Гарри Поттеру» выйдет в 2027 году. Сейчас проект находится на стадии поиска новых Гарри, Рона и Гермионы.

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