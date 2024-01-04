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Где смотреть фильм Холоп 2
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:30

1 мин.

Где смотреть фильм «Холоп 2»

Мария Маковей
Автор
Кадр из фильма «Холоп 2»
Фото Кадр из фильма «Холоп 2»
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В первый день нового года в прокат вышло продолжение одной из самых успешных российских комедий «Холоп». Первая часть рассказывала о мажоре Грише, который попал на перевоспитание «в прошлое». Его поселили в деревне и убедили, что на дворе XIX век. Мажора сделали крепостным — пороли, унижали и хотели даже казнить. Преодолев все испытания, Гриша становится совершенно новым человеком.

«Холоп-2» рассказывает об избалованной Кате — дочери чиновницы. Она творит опасные вещи: то на катере таранит кафе, то издевается над обычными жителями. У девушки влиятельная мама, поэтому все проступки сходят ей с рук. Вот только исправившийся в первой части Гриша замечает Катю и берет девушку на перевоспитание.

Посмотреть новую российскую комедию можно во всех кинотеатрах страны с 1 января. Средняя стоимость билета — 400 рублей.

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