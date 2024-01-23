Где смотреть фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего

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18 января состоялась премьера военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух», по сюжету которой во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение летчиц без боевого опыта. Девушки учатся выживать в критических ситуациях и отстаивают право на собственный выбор.

В проекте снялись Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина, Кристина Исайкина-Бергер, Елена Лядова, Антон Шагин, Сергей Безруков, Полина Дудкина, Петр Логачев и Филипп Дьячков.

Фильм «Воздух» доступен для просмотра в российских кинотеатрах. Дата цифрового релиза картины пока неизвестна.