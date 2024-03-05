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ГДР 2 сезон: будет ли продолжение, когда выйдет
Фильмы и сериалы

5 марта, 16:00

1 мин.

2 сезон сериала «ГДР»: стоит ли ждать продолжения шпионской драмы

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «ГДР».
Фото Кадр из сериала «ГДР»
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16 февраля на платформе Wink вышла многосерийная драма «ГДР», а 26 февраля премьера проекта стартовала на канале НТВ. В сериал Сергея Попова вошло 14 эпизодов. Финальная серия выйдет сегодня, 5 марта.

«ГДР» рассказывает о переломном моменте в истории — приближающемся падении берлинской стены и развале СССР. Разведчики со всего мира охотятся за информацией из секретных архивов. Главный герой сериала Александр Нечаев (Александр Горбатов) вступает в непростую шпионскую гонку.

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В «ГДР» снялись Александр Горбатов, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Дарья Урсуляк, Татьяна Лютаева, Евгений Кутянин, Геннадий Блинов, Александр Обласов, Виталий Коваленко и Евгений Санников.

Когда выйдет 2 сезон сериала «ГДР»

Несмотря на то что в сети можно встретить информацию о якобы известной дате выхода продолжения многосерийной драмы «ГДР», официальных данных о создании 2-го сезона проекта пока нет.

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