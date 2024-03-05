2 сезон сериала «ГДР»: стоит ли ждать продолжения шпионской драмы

16 февраля на платформе Wink вышла многосерийная драма «ГДР», а 26 февраля премьера проекта стартовала на канале НТВ. В сериал Сергея Попова вошло 14 эпизодов. Финальная серия выйдет сегодня, 5 марта.

«ГДР» рассказывает о переломном моменте в истории — приближающемся падении берлинской стены и развале СССР. Разведчики со всего мира охотятся за информацией из секретных архивов. Главный герой сериала Александр Нечаев (Александр Горбатов) вступает в непростую шпионскую гонку.

В «ГДР» снялись Александр Горбатов, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Дарья Урсуляк, Татьяна Лютаева, Евгений Кутянин, Геннадий Блинов, Александр Обласов, Виталий Коваленко и Евгений Санников.

Когда выйдет 2 сезон сериала «ГДР»

Несмотря на то что в сети можно встретить информацию о якобы известной дате выхода продолжения многосерийной драмы «ГДР», официальных данных о создании 2-го сезона проекта пока нет.