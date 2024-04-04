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Гении фильм 2023: дата выхода в России, где смотреть, трейлер, сюжет, актеры
Фильмы и сериалы

4 апреля, 20:35

1 мин.

В российский прокат вышел фильм «Гении» о выдающихся писателях

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Гении».
Фото Кадр из фильма «Гении»
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Сегодня, 4 апреля в российских кинотеатрах состоялась премьера биографической картины «Гении». Режиссером фильма выступил Джеймс Марш («Вселенная Стивена Хокинга»), а за сценарий проекта отвечает Нил Форсайт («Вина»).

Картина повествует о жизненном пути ирландского писателя, лауреата Нобелевской премии Сэмюэля Беккета. «Гении» охватывает этапы борьбы главного героя во время Второй мировой войны, его литературный успех и последующий период затворничества. Также лента рассказывает, как на Беккета повлияло знакомство с другим гением литературы — Джеймсом Джойсом.

В фильме снялись Гэбриел Бирн, Эйдан Гиллен, Максин Пик, Брона Галлахер, Роберт Арамайо, Сандрин Боннер, Фионн О'Ши, Бэрри О'Коннор, Кэролайн Бултон и Лиза Дуайер Хогг.

Картина «Гении» доступна к просмотру в российских кинотеатрах с 4 апреля.

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