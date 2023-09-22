Гильермо дель Торо мог снять фильм по вселенной «Звездных войн»

Гильермо дель Торо чуть было не снял фильм по вселенной «Звездных войн».

В подкасте Happy Sad Confused сценарист Дэвид Гойер рассказал, что написал сценарий фильма в рамках киновселенной, который дель Торо мог снять еще в 2019 году, но Lucasfilm в какой-то момент решил не продолжать разработку проекта: «Я написал сценарий для фильма по вселенной «Звездных войн», который так и не был снят. Его режиссером собирался быть Гильермо дель Торо. Это было около четырех лет назад. В то время в Lucasfilm происходило много всего, но сценарий был классным. На его основе позже было создано много классных работ».

Недавно на aнимaциoннoм фecтивaлe в Aнcи Гильермо дель Торо пожаловался, что устал от студийных отказов. На данный момент, по словам режиссера, в его планах снять еще пару фильмов, a пoсле этого полностью пepeключитьcя нa aнимaциoнныe пpoeкты.