Гильермо дель Торо рассказал о своей предстоящей адаптации «Франкенштейна»

В интервью Collider Гильермо дель Торо рассказал, как продвигается работа над его адаптацией «Франкенштейна». По словам режиссера, подготовка к съемкам идет полным ходом: «Мы начнем снимать в феврале. Я хотел сделать этот фильм уже 50 лет с тех пор, как увидел первого «Франкенштейна». Я осознал, что эта картина требует другого уровня возможностей и различных инструментов, которых 10 лет назад у меня не было. Теперь я достаточно смелый или сумасшедший, или вроде того, и мы справимся с этим».

Главные роли в будущей адаптации «Франкенштейна» сыграют Оскар Айзек, Миа Гот, Кристоф Вальц и Эндрю Гарфилд.

Недавно Гильермо дель Торо вспомнил о своем неснятом фильме по вселенной «Звездных войн» о Джаббе Хатте. Режиссер рассказал, что картина получилась бы о взлете и падении персонажа.