Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:00

Гильермо дель Торо рассказал о своей предстоящей адаптации «Франкенштейна»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок фильма «Форма воды».
Telegram Дзен

В интервью Collider Гильермо дель Торо рассказал, как продвигается работа над его адаптацией «Франкенштейна». По словам режиссера, подготовка к съемкам идет полным ходом: «Мы начнем снимать в феврале. Я хотел сделать этот фильм уже 50 лет с тех пор, как увидел первого «Франкенштейна». Я осознал, что эта картина требует другого уровня возможностей и различных инструментов, которых 10 лет назад у меня не было. Теперь я достаточно смелый или сумасшедший, или вроде того, и мы справимся с этим».

Главные роли в будущей адаптации «Франкенштейна» сыграют Оскар Айзек, Миа Гот, Кристоф Вальц и Эндрю Гарфилд.

Недавно Гильермо дель Торо вспомнил о своем неснятом фильме по вселенной «Звездных войн» о Джаббе Хатте. Режиссер рассказал, что картина получилась бы о взлете и падении персонажа.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Аллея кошмаров&raquo;. 8 главных картин Гильермо дель Торо
Фильмы
1
0
Читайте также
Житель Уфы рассказал подробности убийства 14-летней сестры
Мать погибшего россиянина рассказала о его переезде в Израиль
Путин назвал кризис на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
Воронков начнет сезон в фарм-клубе «Коламбуса» / Обмены в КХЛ
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Скабелка уволен из «Барыса», Гурьянов — в АХЛ
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Флорида» хочет отказаться от Григория Денисенко
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
Жафяров не играет в «Ак Барсе». Кто будет тренером «Трактора»?
Анвар Гатиятулин уволен из «Трактора»
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Альфонсо Куарон назвал «Гарри Поттера и узника Азкабана» фильмом ужасов