Многосерийный триллер «Гипнозис»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 14:00
На Okko вышло три эпизода сериала «Гипнозис» режиссера Тимофея Жалнина (F5, «Двое»). В центре сюжета проекта — друзья, которые построили карьеры благодаря своим сверхъестественным способностям. Один из них читает мысли, другой видит будущее, а третий — прошлое.
Все идет своим чередом до тех пор, пока не появляется некто, стремящийся отомстить главным героям за то, что они совершили в прошлом.
В проекте снялись Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр, Кирилл Кяро, Анастасия Волынская, Евгений Коряковский, Анастасия Куимова, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Вера Сапунова, Анна Ливанова и Илья Оболонков.
|1 серия
|3 апреля
|2 серия
|10 апреля
|3 серия
|17 апреля
|4 серия
|24 апреля
|5 серия
|1 мая
|6 серия
|8 мая
|7 серия
|15 мая
|8 серия
|22 мая