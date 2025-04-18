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Гипнозис сериал 2025: дата выхода серий и расписание — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:00

1 мин.

Многосерийный триллер «Гипнозис»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Гипнозис», реж. Тимофей Жалнин / Okko
Фото Кадр из сериала «Гипнозис», реж. Тимофей Жалнин / Okko
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На Okko вышло три эпизода сериала «Гипнозис» режиссера Тимофея Жалнина (F5, «Двое»). В центре сюжета проекта — друзья, которые построили карьеры благодаря своим сверхъестественным способностям. Один из них читает мысли, другой видит будущее, а третий — прошлое.

Все идет своим чередом до тех пор, пока не появляется некто, стремящийся отомстить главным героям за то, что они совершили в прошлом.

Кто снялся в сериале «Гипнозис»

В проекте снялись Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр, Кирилл Кяро, Анастасия Волынская, Евгений Коряковский, Анастасия Куимова, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Вера Сапунова, Анна Ливанова и Илья Оболонков.

Трейлер сериала «Гипнозис»

Расписание выхода эпизодов сериала «Гипнозис»

1 серия 3 апреля
2 серия 10 апреля
3 серия 17 апреля
4 серия 24 апреля
5 серия 1 мая
6 серия 8 мая
7 серия 15 мая
8 серия 22 мая
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