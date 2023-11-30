Глава Disney объяснил провал фильма «Марвелы»

Выступая на The New York Times DealBook Summit 2023, глава Disney Боб Айгер объяснил провал фильма «Марвелы» («Капитан Марвел 2»). С точки зрения Айгера, из-за увеличения количества проектов студии Marvel стало сложнее поддерживать их качество.

Кроме того, картина «Капитан Марвел 2» снималась в период ковида, и на съемочной площадке не было достаточного контроля со стороны руководителей.

Боб Айгер добавил, что на Disney возложены огромные ожидания: «Не уверен, что другая студия когда-либо достигнет тех же показателей, что и мы. В смысле, мы дошли до того, что были разочарованы, если фильм не собрал миллиард долларов в мировом прокате. Это невероятно высокий стандарт».

Ранее исполнительница роли Камалы Хан (Мисс Марвел) Иман Веллани прокомментировала низкие кассовые сборы фильма «Марвелы», призвав журналистов спросить об этом Боба Айгера.