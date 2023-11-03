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Сегодня, 22:30

Второй сезон «Дома Дракона», продолжение «Эйфории» — стало известно время релизов главных сериалов HBO

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Глава HBO и сервиса Max Кейси Блойс рассказал, когда зрители могут ожидать возвращения на экраны своих любимых проектов.

По словам Блойса, второй сезон «Дома Дракона» выйдет в начале лета 2024 года. В него войдет восемь эпизодов: на две серии меньше, чем в первом сезоне. Это связано не с забастовкой сценаристов, а сюжетными особенностями проекта. На данный момент съемки приквела «Игры престолов» завершены — сериал находится на стадии постпродакшена.

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Премьеры других проектов HBO придется ждать дольше. Блойс добавил, что третий сезон «Эйфории», третий сезон «Белого лотоса» и многосерийный приквел «Оно» «Добро пожаловать в Дерри» перенесены на 2025 год.

К этим проектам можно добавить второй сезон сериала «Одни из нас»: его съемки должны начаться весной 2024 года, но пока актерская забастовка не завершена, продолжать работу над проектом нельзя. Учитывая все непростые обстоятельства, премьеры стоит ожидать в 2025 году.

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Кроме того, Кейси Блойс рассказал, что съемки еще одного приквела «Игры престолов», сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» стартуют весной.

Конечно, Блойс не мог не прокомментировать недавний материал Rolling Stone, в котором написано, что в 2020 и 2021 годах он использовал фейковые аккаунты в соцсетях, чтобы отвечать критикам проектов HBO, и просил своих подчиненных делать тоже самое.

По словам Блойса, он отправил всего шесть комментариев за полгода: «Мне пришла в голову очень, очень глупая идея, чтобы выразить свое разочарование». Глава HBO и сервиса Max принес извинения всем, кого коснулась эта история, и подчеркнул, что теперь в случае несогласия использует для общения с критиками личные сообщения.

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