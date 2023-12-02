Сегодня, 13:50
Глава Татарстана Рустам Минниханов выступил против сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова.
Он заявил, что сериал «не соответствует политике, которую мы преследуем» и «романтизирует период истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок». «Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого» — заявил он.
По словам уполномоченной по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец, которая обратилась в Роскомнадзор для проверки сериала на соответствие традиционным ценностям, фильм стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления — «казанский феномен».
Сериал рассказывает о жизни молодежных группировок Казани конца 1980-х годов и отмечен маркировкой 18+.