Голливудские сценаристы пришли к предварительному соглашению с киностудиями

Спустя 146 дней писательская забастовка подходит к концу. WGA (Гильдия сценаристов США) сообщила своим членам, что достигла предварительного соглашения с AMPTP (Альянсом продюсеров кино и телевидения) по поводу нового трехлетнего контракта.

Первая за 15 лет забастовка сценаристов началась 2 мая. Писатели требовали улучшений условий труда и ограничения влияния ИИ на свою работу. Каждый день забастовки стоит экономике Калифорнии 30 миллионов долларов.

Производство многих крупных проектов было остановлено, а ряд релизов перенесен. Например, была временно прекращена работа над пятым сезоном «Очень странных дел» (Netflix), вторым сезоном сериала «Одни из нас» (HBO) и продолжением «Разделения» (Apple TV+).