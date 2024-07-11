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Головоломка 2 мультфильм: кассовые сборы — сколько денег собрал
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:05

1 мин.

«Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом в истории Pixar

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Головоломка 2»
Фото Кадр из мультфильма «Головоломка 2»
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Мультфильм Келси Манн «Головоломка 2» стал самым кассовым в истории Pixar, сообщает издание Variety.

Сиквел истории о принятии своих эмоций заработал 1,25 миллиарда долларов по всему миру, обогнав «Суперсемейку 2» — предыдущего рекордсмена анимационной студии, который собрал 1,24 миллиарда долларов в мировом прокате.

Теперь «Головоломка 2» занимает четвертое место в рейтинге самых кассовых анимационных фильмов всех времен. Обгоняют сиквел только «Холодное сердце» (1,29 миллиарда долларов), «Братья Супер Марио в кино» (1,36 миллиарда долларов) и «Холодное сердце 2» (1,45 миллиарда долларов).

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