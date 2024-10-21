Аниме-сериал «Голубая шкатулка»: расписание релиза эпизодов

На платформе Netflix стартовал аниме-сериал «Голубая шкатулка». Проект Юитиро Яно («Влюбленные в небо») представляет собой экранизацию одноименной манги Кодзи Миуры. По сюжету ученик старшей школы «Эймэй» влюбляется в свою подругу Тинацу Кано, входящую в женскую команду по баскетболу.

Трейлер аниме-сериала «Голубая шкатулка»

Расписание релиза эпизодов аниме-сериала «Голубая шкатулка»