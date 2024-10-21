Аниме-сериал «Голубая шкатулка»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 17:45
На платформе Netflix стартовал аниме-сериал «Голубая шкатулка». Проект Юитиро Яно («Влюбленные в небо») представляет собой экранизацию одноименной манги Кодзи Миуры. По сюжету ученик старшей школы «Эймэй» влюбляется в свою подругу Тинацу Кано, входящую в женскую команду по баскетболу.
|1 серия
|3 октября
|2 серия
|10 октября
|3 серия
|17 октября
|4 серия
|24 октября
|5 серия
|31 октября
|6 серия
|7 ноября
|7 серия
|14 ноября
|8 серия
|21 ноября
|9 серия
|28 ноября
|10 серия
|5 декабря
|11 серия
|12 декабря
|12 серия
|19 декабря