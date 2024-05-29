Вестерн «Горизонты: Часть 1» Кевина Костнера выйдет в российский прокат 27 июня

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27 июня в российский прокат выйдет вестерн Кевина Костнера «Горизонты: Часть 1».

Действие проекта разворачивается на американском Западе второй половины XIX века. По сюжету переселенцам с Востока предстоит преодолеть большой путь, освоить новые земли и вступить в противостоянии с индейцами.

В фильме снялись Кевин Костнер, Эбби Ли, Сиенна Миллер, Джена Мэлоун, Дейл Дикки, Изабель Фурман, Уилл Пэттон, Том Пэйн, Джейми Кэмпбелл Бауэр и Сэм Уортингтон.

В российских кинотеатрах премьера картины «Горизонты: Часть 1» пройдет 27 июня.