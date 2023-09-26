График выхода сериала Disney+ «Асока»

На площадке Disney+ к эпичному финалу готовится сериал «Асока» (Ahsoka), часть большой семьи «Звездных войн» и спин-офф «Мандалорца». Главную роль в проекте исполнила Розарио Доусон. По сюжету Асока Тано занимается расследованием новой угрозы после падения Империи.

Главная героиня сериала — джедай и бывший падаван Энакина Скайуокера (Хейден Кристенсен). Асока охотится за гранд-адмиралом Трауном (Ларс Миккельсен) в надежде найти пропавшего джедая Эзру Бриджера (Эман Эсфанди).

Расписание выхода всех серий сериала «Асока»:

1 серия — 22 августа

2 серия — 22 августа

3 серия — 29 августа

4 серия — 5 сентября

5 серия — 12 сентября

6 серия — 19 сентября

7 серия — 26 октября

8 серия — 3 октября