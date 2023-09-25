График выхода второго сезона сериала «Наш флаг означает смерть»

5 октября на площадке Max пройдет премьера сразу трех эпизодов второго сезона сериала «Наш флаг означает смерть» (Our Flag Means Death). Главные роли в проекте сыграли Риз Дэрби и Тайка Вайтити.

По сюжету главный герой сериала, аристократ Стид Боннет (Дэрби) решает кардинально изменить жизнь и становится пиратом. Персонаж сталкивается со множеством интересных личностей, включая Черную Бороду (Вайтити).

Расписание выхода серий второго сезона сериала «Наш флаг означает смерть»

2 сезон, 1 серия — 5 октября

2 сезон, 2 серия — 5 октября

2 сезон, 3 серия — 5 октября

2 сезон, 4 серия — 12 октября

2 сезон, 5 серия — 12 октября

2 сезон, 6 серия — 19 октября

2 сезон, 7 серия — 19 октября

2 сезон, 8 серия — 26 октября